Москва, , 12:21 — REGNUM На авторынке России появится более мощная версия Volkswagen Passat с 190-сильным двигателем. Об этом говорится на сайте автокомпании.

Volkswagen Passat в России с осени 2020 году продается с единственным турбированным мотором TSI на 1,4 л мощностью 150 л. с., который идёт в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DSG с двумя сухими сцеплениями.

Однако теперь можно заказать более производительную версию. В дилерские центры эта версия модели поступит до конца весны.

Так, силовая линейка Volkswagen Passat пополнится двухлитровым турбированным двигателем TSI, который развивает 190 л. с. (320 Нм). Агрегатируется он с семиступенчатой коробкой DSG с мокрыми сцеплениями.

Более мощная версия Passat с 0 до 100 км/ч разгоняется за 7,5 секунды против 8,9 секунды у модели с 150-сильным «движком».

Предлагается 190-сильный Passat в двух комплектациях — Business и Exclusive. Стоимость такой модели всего на 90 тыс. рублей дороже по сравнению с менее производительной версией.

Ранее компания Skoda представила в России Octavia с новыми моторами, один из которых — «атмосферник» 1.6 MPI, а второй — 190-сильный турбодвигатель на 2,0 л.

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