Стокгольм, , 12:20 — REGNUM Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон крайне критически относится к новому графику вакцинации населения Швеции от COVID-19. Об этом он заявил в интервью новостной службе SVT Nyheter.

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Политик считает, что правительство реагировало с опозданием, когда дело дошло до обеспечения поставок вакцины. Центральным властям Швеции, отметил Кристерссон, не следовало полностью полагаться в этом вопросе на ЕС.

«Они просто положили все яйца в одну корзину и не предпринимали независимых усилий, чтобы защитить Швецию на раннем этапе», — раскритиковал работу правительства Кристерссон.

Напомним, что целевые показатели, согласно которым все взрослые жители Швеции должны вакцинированы от COVID-19 до конца первого полугодия, не будут достигнуты. Вместо этого министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен в ходе пресс-конференции, сообщила о новом прогнозе по темпам иммунизации в стране.

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