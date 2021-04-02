Барнаул, , 12:17 — REGNUM В связи с опровержением Минтрансом информации о резком росте цен на авиабилеты в России, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов отметил, что в любом случае государству необходимо расширить программу субсидированных тарифов на перевозки. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил:

«Воистину — для кого война, а кому мать родна. Логика у авиаперевозчиков железная — в 2020 году из-за ограничений спрос на авиабилеты был низкий, поэтому цены на них подняли (те, кому надо лететь, полетят по любой цене). В 2021 году спрос на билеты вырос, поэтому авиакомпании на них цены ещё подняли — рынок же, говорят!

В такой ситуации крайними всегда остаются граждане, но так не должно быть. Поэтому, я считаю, что правительство и Федеральная монопольная служба должны поработать с авиаперевозчиками на предмет обоснованности роста цен на билеты и возможности их снижения. Кроме того, государству необходимо расширить программу субсидированных тарифов на авиаперевозки — это хоть и не панацея, но частично проблемы подорожаниям авиабилетов решит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле-июне подскочили на 15−120% по сравнению с 2019 годом, проинформировали «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников. Но в пресс-службе Минтранса их назвали некорректными и отметили, что по ряду направлений в России было замечено снижение цен на авиабилеты.

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