Москва, , 12:17 — REGNUM Заместитель руководителя Федерального агентства по федеральным резервам (Росрезерв) Александр Кирюхин ответит в суде за хищение 3,4 млрд рублей. Об этом 2 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при оказании услуг по восстановлению качества дизельного топлива в Росрезерве», — сообщила она.

В настоящее время уголовное дело передано в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Следствие полагает, что более 3,4 млрд рублей были похищены в рамках контракта на оказание услуг по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва. Соответствующий госконтракт был заключён между Росрезервом и ООО «НафтаПремиум» в 2014 году.

В начале 2021 года по данному делу уже были осуждены соучастники Александр Безруков и Алексей Павлов, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

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