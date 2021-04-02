Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Существовавшие до недавнего времени целевые показатели по вакцинации всех взрослых жителей Швеции до конца первого полугодия не будут достигнуты. Об этом 1 апреля в ходе пресс-конференции заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, которая представила новый график иммунизации от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Для достижения целевых показателей недостаточно вакцин», — констатировала Халленгрен.

Во время пресс-конференции, прежде чем перейти к новым ориентировочным показателям, Халленгрен подчеркнула, что новые даты являются прогнозом, а не четко поставленной целью.

По ее словам, согласно новым установкам правительства, в Швеции все жители старше 65 лет должны получить хотя бы одну дозу вакцины до 16 мая. Все люди старше 18 лет и лица из группы риска должны получить хотя бы одну дозу до 15 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции осудили предложение для привившихся не соблюдать ограничения

Читайте развитие сюжета: В Швеции лидер оппозиции раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19