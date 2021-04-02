Чебоксары, , 12:16 — REGNUM Пост председателя ГКЧС Чувашии занял Олег Яковлев. Соответствующий указ подписал сегодня, 2 апреля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Пост председателя государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям стал вакантным 21 февраля 2021 года: Вениамин Петров после восьми лет работы сложил полномочия из-за «достижения предельного возраста пребывания на государственной службе». Его сменил на посту Олег Яковлев, о котором на официальном сайте в настоящее время нет информации: ни биографических данных, ни фотографии.

Напомним, 22 марта по собственному желанию был отправлен в отставку глава минстроя Александр Героев. В тот же день пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ в статусе вице-премьера занял Павел Данилов.

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