2 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Центральной темой уходящей недели в Бурятии стал суд над известным политиком, которого обвиняют в смертельном наезде на 17-летнюю девушку.

Владимир Бадмаев, , 13:41 — REGNUM В Бурятии затянувшийся судебный процесс по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняют известного политика Баира Жамбалова, близится к завершению. Прибайкальский районный суд завершил допрос свидетелей, на заседании 8 апреля ожидается выступление самого обвиняемого, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, возле села Батурино Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший тогда ещё действующему вице-спикеру регионального парламента, сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку, протащил несколько десятков метров и скрылся. То есть водитель фактически бросил пострадавшую умирать на морозе. Девушка скончалась.

Тем временем среди жителей растут опасения о том, что политик всё же сможет избежать наказания. Дело в том, что приятель Жамбалова, предприниматель Галуст Пилосян в суде вновь подтвердил свои заявления, что именно он находился за рулём внедорожника в момент аварии.

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Это произошло, несмотря на то, что ещё год назад следователи собрали доказательства причастности к наезду самого хозяина автомобиля. Пилосяна же предупредили об ответственности, если он будет продолжать давать заведомо ложные показания.

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Местные жители, наблюдающие за процессом, предлагают проверить обоих фигурантов на полиграфе. Впрочем, им отвечают, что полиграф не всегда даёт точные показания.

«Вы, правда, не знаете, почему Жамбалова не посадили? Потому что это и есть дядя Баир», — считает один из комментаторов.

Для понимания, «дядя Баир» — это персонаж местного народного творчества, олицетворение кумовства и коррупции. В республике шутят, что лучшим резюме при приёме на работу является рекомендация от дяди Баира.

«Виноваты все, кто был в автомобиле. Бросили умирать ребёнка на морозе», — продолжают выносить свой приговор пользователи соцсетей.

«Здесь уже человеку и без юридического образования понятно, кто виновен, суд время тянет», — считает Виктория З.

«У девушки было будущее. А они оставили её умирать», — добавил Евгений Х.

Многих возмущает то, что политик ранее был освобождён из-под домашнего ареста.

«Почему, если Жамбалов такой влиятельный и может повлиять на свидетелей, не помещен сразу под стражу, намеренно?» — задаётся вопросом Владимир И.

Баир Жамбалов Hural-rb.ru

Масла в огонь подлили показания руководителя исполкома «Единой России» в Бурятии Владимира Ведерникова. 1 апреля на заседании суда он заявил, что Баир Жамбалов не находился за рулём внедорожника. По его словам, это он понял из трёхминутного телефонного разговора с политиком сразу после ДТП.

Реакция соцсетей оказалась ожидаемой.

«Врёт!» — безапелляционно заявил Сергей Д.

«Мало ли что сказал ему Жамбалов, сказать можно многое», — резонно замечает Елена П.

«Он там не был, как может утверждать? Пошутил 1 апреля? Такими темпами Жамбалов еще и на выборах появится», — иронизирует пользователь с ником Оптимистка.