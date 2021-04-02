Москва, , 12:25 — REGNUM Время до 4 мая дал юристам компании Google для ознакомления с протоколами Роскомнадзора мировой судебный участок Таганского района Москвы. В этот день суд рассмотрит административные дела за неудаление призывов к несовершеннолетним об участии в незаконных митингах, сообщили 2 апреля в пресс-службе Таганского районного суда.

Мировой судебный участок рассматривает три заявления против Google о нарушении порядка ограничения доступа к запрещённой информации. В каждом из этих случаев компании грозит штраф в размере 4 млн рублей.

«Административные дела в отношении Googlе отложены на 4 мая. Представителю компании предоставлено время для ознакомления с материалами дела», — сообщили в суде ТАСС.

Этот же участок 2 апреля рассмотрит ещё по три таких же протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter. Также направлены два протокола о неудалении информации со стороны Telegram и один протокол — со стороны TikTok. Их рассмотрят 6 апреля.

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