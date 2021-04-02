Москва, , 12:17 — REGNUM Среди населенных пунктов численность свыше миллиона человек первое место по качеству городской среды заняла Москва. Об этом 2 апреля заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Второе место занял Санкт-Петербург. Замыкает тройку самых благоустроенных городов России Казань.

На четвертом месте среди городов-миллионников расположился Нижний Новгород. На пятом — Ростов-на-Дону. Замыкают список Екатеринбург, Уфа и Красноярск.

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