Бузулук, Оренбургская область, , 12:14 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области пришлось перенести заседание конкурсной комиссии для утверждения списка кандидатов на пост мэра, сообщает администрация города.

В комиссии заявили, что 2 апреля не смогут обеспечить кворум членов. Заседание перенесли на 5 апреля.

Напомним, в Бузулуке должность градоначальника стала вакантной после того, как в конце 2020 года Сергей Салмин перешел на работу в правительство области и занял кресло министра физической культуры и спорта.

Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Бузулука подали шесть человек: депутат горсовета, директор медколледжа Дмитрий Кирилличев, и.о. главы города Владимир Песков, замглавы города по социальной политике Николай Севрюков, заместитель главы администрации города — начальник управления экономического развития и торговли администрации Бузулука Александр Уткин, предприниматели Сергей Прилепкин и Ваге Мервазян.

Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Бузулука назначено на 4 июня 2021 года.