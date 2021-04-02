Казань, , 12:37 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусная инфекция зарегистрирована среди 37 человек. Днем ранее заболевание выявили у 36 жителей. Всего, по информации на 2 апреля, подтверждено 19 493 случая инфицирования. Выздоровели 16 510 пациентов, за сутки — 91 человек. За все время произошло 420 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых смертей за последние 24 часа не зарегистрировано, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары накануне госпитализировали 21 человека, 16 — лечатся на дому. За сутки среди жителей Казани выявили 11 носителей вируса, шесть проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в общественном транспорте Казани только за март выявили почти 9 тыс. пассажиров без индивидуальных средств защиты. Всего было проверено 12 455 единиц общественного транспорта на 373 контрольных точках.

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