2 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В 2021 году без лицензий в России остались уже восемь банков.

Анастасия Степанова, , 12:58 — REGNUM За 2021 год без лицензий остались уже восемь банков России, у шести из которых их Центробанк России отозвал за различные нарушения. Два банка покинули рынок сегодня, 2 апреля 2021 года. Регулятор распрощался с «Геобанком» и «Майкопбанком». ИА REGNUM выяснило, кому они принадлежали.

Крах банка Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в 2021 году без лицензий в России остались, помимо уже названных, шесть банков: «ЮМК Банк» из Краснодара, «Банк ПСА Финанс РУС», подконтрольный французскому автоконцерну (заявил о ликвидации, лицензия аннулирована), «Альба Альянс» (ликвидируется добровольно, лицензия аннулирована), «ФорБанк» (лицензия отозвана) и «Современные стандарты бизнеса» (лицензия отозвана регулятором) и «Мегополис» из Чувашии (лицензия отозвана ЦБ РФ).

«Геобанк» и его бенефициары

Приказом регулятора № ОД-534 ООО КБ «Геобанк» из Москвы, занимавшее по размеру активов 354-е место, осталось без лицензии. Среди причин — полная утрата собственного капитала, нарушения банковского законодательства.

Банк был участником системы страхвания, поэтому до 1,4 млн рублей страховых выплат вкладчики получат. Их начнут производить не позднее 16 апреля 2021 года. «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предварительно оценивает размер страховой ответственности на 446 млн рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Банк был создан в августе 1992 года, имел филиалы, офисы и представительства в Москве, Подмосковье, Тульской области и в Санкт-Петербурге. Председателем правления являлся Михаил Сахин, главой совета директоров — Алексей Ефимов.

Владельцами лопнувшего «Геобанка» были ООО «Рукард» с долей 55,88%, ООО «Русофт» — 9,93%, Дмитрий Корженков — 9,67% (предприниматель из Тверской области), Максим Шалугин — 9,67% (совладелец ликвидируемой стройкомпании из Москвы), Дмитрий Шамлов — 7,62%. Дмитрий Белозерцев — 5,16%, Виктория Коломеец — 2,06%.

Компания «Рукард» создана в 2001 году в Москве. Она работает в сфере обработки данных, предоставления услуг по размещению информации. Уставный капитал — 10 млн рублей. Владельцы — Виталий Тюльпин (40% доли), ООО «Элнис» Михаила Сазонова — 35% и ООО «Ником» (владельцы — Антон Пахомов и Азат Зуфарович Минниханов, получивший ИНН в Татарии, главой которой является Рустам Минниханов). Разработчик программного обеспечения «Русофт» на 25% принадлежит «Никому» и на 75% — Аязу Шафикову из Татарии.

В отчете банка за 2019 год уточняется, что «общая совокупная величина полученной банком прибыли составила 86 822,24 рубля», а по состоянию на 1 октября 2020 года «прибыль банка до налогообложения составила 3 207 тыс. рублей».

"Майкомбанк» и его акционеры

В этот же день без лицензии остался АО «Майкопбанк» из Адыгеи, занимавший 321-е место в банковской системе России. Регулятор отметил, что более половины его кредитного портфеля составляли проблемные ссуда. Помимо этого, ЦБ РФ неоднократно направлял в адрес АО предписания о необходимости доформирования резервов на возможные потери.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выплаты страхового возмещения начнут не позднее 16 апреля. АСВ оценивает размер страховой ответственности на 1,1 млрд рублей.

К дате отзыва лицензии банк, созданный в декабре 1990 года, заявлял уставный капитал 29,471 млн рублей.

У банка на март 2021 года было 14 акционеров, не считая миноритариев, среди крупных — ПАО «Зарем» из Адыгеи с долей 19,97%, конечными бенефициарами которого являются Шамсудин Пшизов, Кутас Хуаде, Фатима Цей и Руслан Богус, а также акционером банка было ООО «Майкопский машзавод» с долей 17,61% (владельцы — Учужук Панеш, Зауркан Емтыль и Сусанна Пшизова). Долю в 14,15% имеет Ирина Нагой и столько же у Асланбия Нагого — её супруга. У Аскера Нагого доля в 2,04%. Он — сын Асланбия Нагого. Еще 2,04% было у Нафсет Зацепиной — дочери Асланбия Нагого.