Стокгольм, , 12:16 — REGNUM По словам бывшего государственного эпидемиолога Швеции в 1995—2005 гг. Юхана Гизеке, вакцинированные от COVID-19 люди не должны жить в условиях ограничений. В Агентстве общественного здравоохранения Швеции не считают его точку зрения правильной или ошибочной. Однако в ведомстве предупредили о недопустимости таких заявлений перед Пасхой. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Напомним, что ранее в эфире SVT Гизеке заявил о полной защите, которую предоставляет вакцина от COVID-19, и призвал Агентство общественного здравоохранения пересмотреть ограничения для тех, кто прошел процедуру ревакцинации.

Сара Байфорс, руководитель одного из подразделений ведомства, считает, что нужно быть осторожным, делая такие заявления. Самое важное — следовать тем советам, которые Агентство общественного здравоохранения давало в течение последнего года.

«Мы до конца не знаем, как вакцины защищают от распространения инфекции», — заявила Байфорс в эфире Sveriges Radio.