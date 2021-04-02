Ярославль, 2 апреля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Задержанный депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв является директором компании, которая не исполнила взятые на себя в 2018 году обязательства по строительству 120 квартир для детей-сирот в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Pixabay.com Стройка

Фомичёв является директором ООО «Выбор». В 2018 году компания стала победителем аукциона на долевое строительство квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость контракта составила 197 млн рублей. Стоимость 1 квадратного метра «долёвки», согласно госконтракту, составила 45 тысяч 177 рублей, одной однокомнатной квартиры — 1,66 млн. Дом, в котором сироты должны были получить квартиры, строится на улице Институтской в Ярославле.

Согласно государственному контракту, размещённому на портале госзакупок, «ввод многоквартирного дома в эксплуатацию с получением разрешения на ввод в эксплуатацию производится не позднее 01.12.2020 года. Срок передачи готовых к эксплуатации объектов: не позднее 15.12.2020 года».

Иначе говоря, в настоящий момент сироты должны были уже получать новые квартиры. Но дом до сих пор не построен. Государственный контракт в первоначальной редакции предполагает пени и штрафы за просрочку исполнения.

«В случае просрочки исполнения Участником долевого строительства обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником долевого строительства обязательств, предусмотренных Контрактом, Застройщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Участником долевого строительства обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства», — говорится в государственном контракте.

Однако информации о штрафных санкциях на портале госзакупок нет. Напротив, в сведении о контракте содержатся данные, что срок его исполнения продлён до 31 декабря 2021 года. При этом дополнительные соглашения о таком продлении на портале госзакупок не размещены. Нет и изменённого варианта контракта. На данный момент ООО «Выбор», согласно порталу госзакупок, получило фактически 49,5 млн рублей.

Заказчиком выступает Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области. Контракт подписывал директор департамента Максим Фролов, который позднее покинул эту должность.

Проблема жилья для детей-сирот в Ярославской области стоит крайне остро. По данным правительства Ярославской области на март 2021 года в очереди на жилье в регионе стоят 1640 детей-сирот.

Связано ли задержание Романа Фомичёва с ситуацией вокруг квартир для сирот — точно неизвестно. Правоохранительные органы пока не дают комментариев. Неизвестно, как отразится эта история на дальнейшей стройке и будет ли сдан дом уже в новые сроки — до конца 2021 года. В противном случае правительство Ярославской области рискует само стать «обманутым дольщиком».