Задержанный в Ярославле депутат задержал сдачу 120 квартир для сирот
Ярославль, 2 апреля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Задержанный депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв является директором компании, которая не исполнила взятые на себя в 2018 году обязательства по строительству 120 квартир для детей-сирот в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Фомичёв является директором ООО «Выбор». В 2018 году компания стала победителем аукциона на долевое строительство квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость контракта составила 197 млн рублей. Стоимость 1 квадратного метра «долёвки», согласно госконтракту, составила 45 тысяч 177 рублей, одной однокомнатной квартиры — 1,66 млн. Дом, в котором сироты должны были получить квартиры, строится на улице Институтской в Ярославле.
Согласно государственному контракту, размещённому на портале госзакупок, «ввод многоквартирного дома в эксплуатацию с получением разрешения на ввод в эксплуатацию производится не позднее
Иначе говоря, в настоящий момент сироты должны были уже получать новые квартиры. Но дом до сих пор не построен. Государственный контракт в первоначальной редакции предполагает пени и штрафы за просрочку исполнения.
Однако информации о штрафных санкциях на портале госзакупок нет. Напротив, в сведении о контракте содержатся данные, что срок его исполнения продлён до 31 декабря 2021 года. При этом дополнительные соглашения о таком продлении на портале госзакупок не размещены. Нет и изменённого варианта контракта. На данный момент ООО «Выбор», согласно порталу госзакупок, получило фактически 49,5 млн рублей.
Заказчиком выступает Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области. Контракт подписывал директор департамента Максим Фролов, который позднее покинул эту должность.
Проблема жилья для детей-сирот в Ярославской области стоит крайне остро. По данным правительства Ярославской области на март 2021 года в очереди на жилье в регионе стоят 1640 детей-сирот.
Связано ли задержание Романа Фомичёва с ситуацией вокруг квартир для сирот — точно неизвестно. Правоохранительные органы пока не дают комментариев. Неизвестно, как отразится эта история на дальнейшей стройке и будет ли сдан дом уже в новые сроки — до конца 2021 года. В противном случае правительство Ярославской области рискует само стать «обманутым дольщиком».