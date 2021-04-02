Ставрополь, , 12:10 — REGNUM В Ставропольском крае сохраняется нестабильная ситуация по коронавирусу. Так, за прошедшую неделю с 28 марта по 2 апреля число заразившихся в сутки возросло с 83 до 127. Такие данные приводит 2 апреля федеральный оперативный штаб.

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Общее число носителей коронавируса за все время пандемии в крае достигло 50 675 человек. Выздоровели за это же время 47 812 жителей Ставрополья. За прошедшие сутки выписано в связи с излечением рекордное число пациентов — 251 человек.

Вырос за прошедший день на Ставрополье до 1235 показатель смертности от COVID-19. За сутки скончались еще четыре жителя региона.