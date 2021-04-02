Нур-Султан, 2 апреля 2021, 12:09 — REGNUM Предложения по реформированию жилищной политики в Казахстане представил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев, сообщили 2 апреля в пресс-службе президента Казахстана.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев принял Досаева 2 апреля. Глава финансового регулятора представил отчет о денежно-кредитной политики за первый квартал 2021 года.
Глава Нацбанка также рассказал о реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений, а также о создании казахстанской платежной системы.
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что республике автоматизировали функцию учета и распределения жилья для граждан, стоящих на очереди.