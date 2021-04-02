Кишинёв, , 12:10 — REGNUM Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная поблагодарила российское руководство за то, что оно приняло решение предоставить республике в качестве гуманитарной помощи 180 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Она написала об этом 2 апреля на своей странице в соцсети Facebook после прошедшей ранее встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.

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«И в этот раз, как не раз было в различных сложных ситуациях, с которыми сталкивался молдавский народ, РФ проявила истинно братский дух. Этот факт по достоинству оценен властями и гражданами Республики Молдова», — говорится в сообщении спикера молдавского парламента.

Также она высказала уверенность в том, что предоставленные Россией вакцины смогут спасти много жизней в республике и позволят Молдавии быстрее вернуться к нормальной жизни.

«Передала Олегу Владимировичу благодарственное письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — также говорится в сообщении Гречаной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком возможность поставки в Молдавию вакцины «Спутник V».