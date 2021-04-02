Тюмень, , 12:05 — REGNUM В Тюмени из-за сообщения о подозрительном предмете эвакуированы люди из здания психиатрического диспансера. Об этом сообщает «Тюменская линия».

На месте работают специалисты группы разминирования. Очевидцы сообщают, что к зданию психдиспансера подъехали полицейские, сотрудники МЧС и скорой помощи.

Результаты обследования здания пока неизвестны. Двумя днями ранее неизвестные «минировали» горадминистрацию Тюмени. Взрывные устройства не были обнаружены.

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