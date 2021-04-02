Москва, , 12:10 — REGNUM К 2030 году качество благоустройства населенных пунктов России планируется увеличить в полтора раза. Об этом 2 апреля заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия рассматривался индекс качества городской среды в 2020 году. По словам чиновника, проводить благоустройство населенных пунктов в России удавалось несмотря на пандемию. В итоге запланированный в индексе показатели удалось превзойти на 4%.

«Перед нами стоит задача к 2030 году в полтора раза улучшить благоустройство наших населённых пунктов. Что такое благоустройство? Это достаточно сложный показатель, он считается из 36 показателей. И чтобы понимать, что, где и насколько улучшилось и был разработан этот индекс. Это на 1116 городов России. Это огромная работа. Хочу сказать, что несмотря на то, что прошлый год был в борьбе с пандемией, мы качество городской среды не потеряли. И мы даже показатель запланированный превысили на 4%. За этими цифрами в 4% стоит колоссальная работа всех регионов», — сказал Хуснуллин.

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