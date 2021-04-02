Киев, , 12:10 — REGNUM 20% работающих жителей Украины получают зарплату в «конвертах». Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины (Госстат) на своём официальном сайте.

В сообщении отмечается, что всего в стране выявили 3 млн 237,8 тыс. неофициально трудоустроенных лиц, притом, что всего на Украине насчитывается 15 млн 915,3 тыс. работающих граждан.

Наибольший процент неофициально работающих лиц (44,7%) зафиксирован в сельском хозяйстве. Далее идут строительство (17%) и торговля (15,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль опубликовал свою декларацию, из которой стало известно, что в 2020 году он заработал 664 тыс. гривен или около $24 тыс.

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