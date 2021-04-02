Ульяновск, , 12:03 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ульяновского филиала общества «Ростелеком», его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Правоохранители считают, что с 2020 года по 2021 год фигурант уголовного дела похитил более 50 млн рублей в рамках исполнения государственных контрактов по поставке компьютерной и оргтехники. Речь идёт о контрактах, заключённых между филиалом общества и министерством здравоохранения Ульяновской области.

По версии следствия, подозреваемый действовал в составе преступной группы.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске по аналогичной статье было завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, которого обвинили в строительстве дома с многочисленными дефектами. Дом предназначался для детей-сирот, ущерб оценивается следствием в 17 млн рублей.

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