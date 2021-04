Оттава, , 12:02 — REGNUM Съёмки сериальной экранизации видеоигры The Last of Us стартуют в июле 2021 года. Об этом 1 апреля сообщило издание Video Games Chronicle.

По данным СМИ, подготовка к съёмкам в Канаде идёт полным ходом, а полноценная работа над шоу начнётся уже 5 июля 2021 года. Ожидается, что съёмки продлятся 11 месяцев.

Напомним, The Last of Us — это экранизация популярной видеоигры от студии Naughty Dog, которой занимается шоураннер Крэйг Мазин. Главные роли в проекте исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Киану Ривз стал героем игры Ghost of Tushima