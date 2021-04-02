Москва, , 12:02 — REGNUM Требование о нотариально заверенном согласии родителей при заселении детей в гостиницу будут исключены из Правил предоставления гостиничных услуг. Об этом 2 апреля сообщает сайт правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пояснили в правительстве, решение принято из-за того, что небольшие по продолжительности поездки, к примеру, туры выходного дня или загородные экскурсии, бывают сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Нередко требование становилось помехой и для путешествия ребёнка не с родителями, а с другими близкими родственниками.

Согласно постановлению, теперь для заселения в гостиницу будет требоваться письменное согласие одного из законных представителей ребёнка, составленное в свободной форме. Документ допускает и возможность оформления нотариального согласия.

«Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат», — пояснили в правительстве.