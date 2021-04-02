Москва, , 12:02 — REGNUM Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии регулярных рейсов на Сейшельские острова (остров Маэ) со 2 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самолёты авиакомпании Boeing 777−300ER будут летать по маршруту Москва — Маэ — Москва два раза в неделю — со 2 апреля по пятницам, а с 11 апреля по воскресеньям.

Граждане России могут въезжать на территорию Сейшельских островов без ограничений, виза не нужна. Необходим лишь отрицательный тест на коронавирус на арабском, английском или французском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, восстановление международного трафика российских авиакомпаний произошло на 15%.

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