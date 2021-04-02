Кишинёв, , 12:06 — REGNUM В Молдавии в рамках борьбы с пандемией ужесточаются карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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С 3 апреля в Молдавии начнет действовать комендантский час. Ограничение на передвижение граждан будет действовать с 23:00 до 05:00. В стране вводится запрет на многолюдные мероприятия. Это касается торжеств, собраний, митингов и других массовых акций.

Кроме того, организациям, которые оказывают услуги ЖКХ, запрещено прекращать поставку услуг и налагать штрафы на абонентов из-за задолженности. Также до 30 мая объявлен мораторий на государственный контроль предпринимательской деятельности.

Напомним, парламент Молдавии объявил с 1 апреля по 30 мая режим чрезвычайного положения. В этот период также запрещается проводить выборы и референдумы.

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