2 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Наталья Хомутова, , 12:59 — REGNUM На неделе (29 марта — 2 апреля) в соцсетях оживленную дискуссию среди оренбуржцев вызвали приезд глав министерств природы России и Казахстана для решения вопроса по спасению реки Урал, капремонт участка трассы М-5 «Урал», цены на молоко, уничтожение мурала и поведение водителя, практически выбросившего из салона автобуса девушку-пассажирку.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

В Оренбуржье 31 марта побывали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и глава минприроды Казахстана Магзум Мирзагалиев. Вместе с региональными чиновниками они обсуждали стратегию спасения Урала. В Оренбурге министры подписали Программу российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий. Мирзагалиев во время совещания указал на необходимость проведения мониторинга предприятий, которые забирают воду из реки.

Рабочая встреча российского и казахстанских министров Gov.kz

В паблике «Оренбург онлайн» в соцсети «ВКонтакте» разгорелась жаркая дискуссия по поводу состояния реки и путей решения проблемы. Подписчики отмечали, что без реки город зачахнет.

«Если есть еще и незаконные предприятия, то их надо прикрыть и штрафануть нормально в пользу Урала и его восстановления», — считает Александр Б.

Рабочая встреча российского и казахстанских министров Mnr.gov.ru

Ряд пользователей выразили мнение, что чиновники в очередной раз «чесали языками», и дальше разговоров дело не пойдет. «Они каждый год собираются и что толку-то??? То сплавы у них, то переговоры, а воз и ныне там. Урал мельче и мельче становится», — отметила Оксана Б.

По словам Виктора Б., за те деньги, которые вложили в благоустройство лестничного спуска и набережной, можно было из Урала сделать океан.

«Надо разогнать из поймы всех гребаных арендаторов, которые варварски выкачивают воду из Урала на поля!» — оставил комментарий Олег Ц.

«Осталась лужа для лягушек. А какой Урал был раньше…» — сказал Александр А.

Мост через реку Урал Orenburg-gov.ru

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В паблике «Подслушано Оренбург» в соцсети «ВКонтакте» обсуждали капремонт 13 км трассы М-5 «Урал». Объявлен аукцион, за ремонтные работы готовы заплатить почти 1,4 млрд рублей. Такая стоимость возмутила оренбуржцев.

«Один километр будет стоить больше 100 лямов рублей?! Алмазы в асфальт добавлять будут?!, — недоумевает Алексей А.

«Не переживайте, на следующую весну снова вкатают бабки, я о качестве», — прокомментировал тему Алексей О.

«Тут не трассу, тут новую область построить можно», — считает Леночка В.

«Отремонтируют… Звучит как анекдот», — отметил Сергей А., вынеся вердикт, употребив неномативную лексику, что деньги украдут.

«Что за стоимость такая? Она будет из сусального золота?» — вопрошает Константин Л.

Трасса «Урал» Orenburg-gov.ru

Дороги в регионе продолжали обсуждать и в связи с потеплением. В разных муниципалитетах обнажились огромные ямы, часть дорог ушла под воду. В интернете появился видеоролик, как по улице в Орске на доске для серфинга плывет мужчина. «Оренбург поплыл», — констатируют оренбуржцы в соцсетях. Люди жалуются на пробитые колеса.

«Колесо пробила сегодня, и ещё за 30 минут три случая увидела у других, такой же результат от поездки по растворенному асфальту. Меня лет пять не отпускает мысль, что ночами кто-то специально портит дороги, чтобы потом выбить финансирование на «нанотехнологичный» асфальт, который растворяется в карманах исполнителей и на дорогах Оренбурга», — оставила запись Наталья Т.

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Возмущение оренбуржцев вызвало разрушение мурала возле объекта культурного наследия — Михайловских казарм — в областном центре. «Удивительно, что в городе столько домов, разрисованных бездарными граффити, но уничтожили ту, которая имела хоть какую-то ценность. Автор этой работы (а правда считаю, что это работа) нижегородский уличный художник Никита Nomerz. Два его проекта — «Дантист» и «Большой брат» попали в сотню лучших мировых работ. С 2015 года она стояла нетронутая. Но что такое сотня лучших мировых работ для чувака на бульдозере? Проблема только в том, что «чувак на бульдозере» — это в целом наше общая реальность последнего времени. Он — наша кухарка, которая управляет государством», — отметила журналист Дарья Беликова в своем аккаунте в Фейсбуке.

Граффити. Оренбург Orenburg.ru

«За тем, что происходит в Оренбурге, я слежу с недоумением — город плавно превращается в какую-то непонятную мешанину из скандалов, ям и разрушенных домов. Но даже такие треш-события не порождают объединения горожан. Это странно. Но, возможно, оренбуржцы и часть тех чиновников, кто в адеквате, уже в такой депрессии, что сил на реакцию нет? Смотреть за этим страшно — как будто рождается монстр из фильма «Чужой» и убивает все красивое вокруг, и сил сопротивляться ему нет. Ужас!» — оставила комментарий общественница Анна Мельникова.

Негативно соцсети отреагировали на новость о повышении цен на молоко в связи с возможным экосбором с производителей за утилизацию упаковки. «Забавно, утилизация, значит. А то, что конечный потребитель платит за вывоз и утилизацию мусора, это забыли, видимо. Напоминаю, тарифы на вывоз выросли, а качество услуги сильно упало», — отметил Владимир П.

«Вот, вот! Выходит, конечный потребитель платит дважды! За покупку за двойную цену, ещё и за вывоз, а пакеты, в которых мусор выбрасываем, забыли посчитать. Их бесплатно не дают, они тоже денег стоят!» — написала Анастасия Г.

В паблике «Оренбург онлайн» соцсети «ВКонтакте» девушка пожаловалась на то, что утром 1 апреля на остановке Пухфабрика водитель автобуса силой вытащил ее из салона. «Ему показалось, что я не оплатила проезд в прошлый раз. Порвал куртку, уронил в грязь — победил, в общем, 28-летнюю девушку, герой», — отставила запись оренбурженка. Она уверяет, что проезд на самом деле был оплачен, имеется подтверждение.

Автобусы. Оренбург Orenburg.ru

Ситуация вызвала бурный отклик пользователей соцсети. «Многие водители утром с похмелья ездят, очень нервные и часто с неадекватной реакцией на все и всех!» — написала Екатерина Д.

«Жёстко! Прям экшн какой-то…» — отметил Игорь Б.

«Какой-нибудь двухметровый верзила мог бы пожизненно бесплатно ездить и семечки в салоне грызть. Водила бы никогда и не «заметил бы». А тут появился шанс показать свое «бесстрашие и отвагу». Не стрёмно за 28−30 руб. так водиле позориться?» — сказала Елена К.

Комментаторы пишут, что водители негативно реагируют, когда пассажиры оплачивают проезд с помощью карты. Они приветствуют наличный расчет. «Офигели вообще!!! В 27-ом грубые водители, прошлый раз наблюдала картину. Девушка села с водителем, доехала до нужной остановки, рассчиталась картой, водитель вслед ей столько наговорил… что типа «вакантное» место заняла, а рассчиталась картой!!! А меня не раз обманывал водитель со сдачей!!! Жаловаться на них, пишите заявление на него!!!» — посоветовала Татьяна Г.

Телеграм-каналы 1 апреля фонтанировали фантазиями и фейками: школьников начали кормить в ресторанах, в Оренбурге используют нанотехнологии при ликвидации снежных гор — солнечную энергию, для решения проблемы бродячих собак откроют сеть корейских ресторанов быстрого питания, министр архитектуры Оренбургской области предложила раскрасить пешеходный мост через Урал в горошек для привлечения в реку воды и рыбы.

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К вечеру 1 апреля по соцсетям прошла информация об отключении воды, как горячей, так и холодной, в Новотроицке. Впоследствии объявили о режиме ЧС из-за аварии на центральной фекальной насосной станции. Пользователи предупреждали, что это уже не первоапрельская шутка.

«Почему не ремонтировали, что так рвануло? Кто за это ответит?» — недоумевает Антонина А.

Люди пишут о проблемах с обещанным подвозом воды. У особо смекалистых в ход идeт снег и вода из луж.

«Если что, на улице есть снег? можно набрать, снег растает дома? и пользоваться этой водой для туалета. Неплохая идея для такой ситуации», — считает Анжелика Л.