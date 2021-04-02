Анкара, , 12:00 — REGNUM Министр казначейства и финансов Турции Лютфи Эльван сегодня, 2 апреля, проведёт переговоры с послами стран Евросоюза и расскажет им об общем состоянии экономики республики. Об этом сообщает портал Aa.com.

Отмечается, что переговоры пройдут в формате видеоконференции. Эльван сделает презентацию относительно объявленного президентом Турции Реджепом Эрдоганом «Пакета экономических реформ».

«Министр расскажет послам об общем состоянии турецкой экономики и ответит на их вопросы», — пишет портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что Турция благодаря успешной экономической и социальной политике вошла в число немногих государств, минимизировавших по итогам 2020 года ущерб от пандемии.

Читайте подробнее: Эрдоган рассказал о поддержке населения Турции в условиях пандемии