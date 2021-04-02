Токио, , 12:00 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил обновлённые субкомпактные Toyota Passo и Daihatsu Boon. Об этом сообщается на сайте Japanese CarTrade.

Последний рестайлинг этих моделей был проведён в 2018 году.

Основным изменением в машинах стала система превентивной безопасности Smart Assist III. Теперь она доступна в базовой комплектации. Во второй версии Smart Assist использовалась монокулярная камера. Теперь же она стала стереоскопической.

Благодаря продвинутой системе безопасности авто может обнаруживать пешеходов и предотвратить наезд на них при скорости движения транспортного средства до 30 км/ч.

Для версии X L package предусмотрена светодиодная оптика. Также автомобиль оснащён задним стеклом, которое практически не пропускают ультрафиолетовое излучение.

В движение Toyota Passo и Daihatsu Boon приводит однолитровый бензиновый двигатель 1KR-FE, сочетающийся с бесступенчатым вариатором.

Напомним, 5 апреля нынешнего года в ходе онлайн-конференции компаний Subaru и Toyota будет представлена новая модель автомобиля совместной разработки автопроизводителей. Мероприятие пройдет под лозунгом «Давайте вместе создавать машины, которые будут ещё лучше».

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