Москва, , 11:59 — REGNUM В России набирают популярность паевые инвестиционные фонды (ПИФ), а более рисковые инвесторы предпочитают покупать акции и корпоративные облигации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогнозы Банка России о том, что жители РФ будут искать более выгодные альтернативы банковским депозитам.

«Действительно ситуация с налогообложением и отрицательная реальная доходность по депозитам привела к оттоку средств из банков, и жители РФ обратили внимание на иные финансовые инструменты. К таким альтернативам относится индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Также набирают популярность паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Два крупнейших российских банка показали за 2020 год рост объема своих биржевых ПИФов в несколько раз, — сказал Алиев. — Более рисковые инвесторы в качестве альтернативы выбрали акции и корпоративные облигации. Благо, сейчас купить их не проблема. ИИСы и ПИФы — более гибкие инструменты, позволяют сформировать сбалансированный портфель. Средняя доходность портфелей из акций и облигаций по ИИС варьируется в районе 8−12%, чисто облигационные приносят около — 6−7%».

При этом он уточнил, что депозиты — это более надежные вложения.

«Вклады в размере не более 1,4 млн рублей застрахованы государством, если счет открыт в банке из системы страхования вкладов», — уточнил Алиев.

По его словам, отток капитала с банковских депозитов создаст проблемы для мелких и средних банков в связи с их меньшей финансовой прочностью.

«А при негативном сценарии может сформироваться картина, при которой большая часть игроков потеряет свои сбережения на фондовом рынке, что приведет к росту недовольства в обществе», — добавил Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, возможный прирост российского рынка сбережений может объясняться экономией, к которой из-за кризиса вынуждены прибегать граждане РФ.

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