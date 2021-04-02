Саратов, , 12:08 — REGNUM Новыми жертвами коронавируса за сутки в Саратовской области стали пять пациентов, также как и днем ранее. Всего по состоянию на 2 апреля в регионе от COVID-19 скончались 825 человек.

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На этот раз болезнь унесла жизни трех женщин и двоих мужчин в возрасте от 68 до 79 лет, сообщает региональный минздрав.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области из 38-ми районов коронавирусную инфекцию за сутки выявили лишь в десяти. За минувший день заболевание подтвердилось в 153 случаях. Общее число инфицированных COVID-19 по состоянию на 2 апреля составило 55 091 человек. Днем ранее заболели 154 жителя. Выздоровели с начала пандемии 49 776 пациентов, или 90,4%, за сутки — 141 человек.

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