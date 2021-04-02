Салехард, , 11:58 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Из них 15 зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 2 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 23 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 2 февраля выявлено 38 036 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 619 человек, 408 пациентов с COVID-19 скончались.