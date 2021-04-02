Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Автор YouTube-канала stryder HD добавил актёра Киану Ривза в популярной видеоигру Ghost of Tsushima. Дипфейк был опубликован 1 апреля.

Энтузиаст заменил лицо Дзина Сакаи (главного героя игры) на лицо Киану Ривза. Пользователи YouTube оценили работу stryder HD и поставили ей больше 140 отметок «мне нравится».

Напомним, Ghost of Tsushima — это приключенческий экшен о самурае, который пытается спасти родной остров от монгольского нашествия. Недавно стало известно, что игру хотят экранизировать.

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