Красноярск, , 11:57 — REGNUM За сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в регионе умерли 3185 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Красноярском крае подтверждён 67 031 носитель коронавируса, выздоровели 62 050 человек.

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