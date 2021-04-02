Рязань, , 12:20 — REGNUM В Рязанской области 2 марта подтверждены 52 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 59 пациентов, скончались шесть человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. Всего в Рязанской области COVID-19 выявлен у 26 422 жителей. Выздоровели 24 478 человек, в лечебных учреждениях продолжают лечение 238 пациентов, из них в тяжёлом состоянии 35 человек.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрированы шесть летальных исходов. Всего от осложнений на фоне инфекции скончались 374 пациента.