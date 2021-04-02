Анатолий Кошкин, 2 апреля 2021, 12:36 — REGNUM Назначенный на 9 апреля визит премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в Вашингтон для встречи с президентом США Джозефом Байденом перенесен на неделю вперед — до 16 апреля. Об этом заявил официальный представитель правительства Японии Кацунобу Като. Было объявлено, что первая очная встреча американского президента с главой иностранного государства отложена, чтобы «дать больше времени для подготовки и обеспечения успеха» поездки Суги. При этом источник в правительстве Японии сообщил, что Соединенные Штаты попросили перенести график, дабы «сосредоточиться на борьбе с COVID-19».
По словам Като, первая встреча Байдена с иностранным лидером с момента вступления в должность, станет шансом укрепить союз Японии и США и подтвердить сотрудничество по ряду вопросов, включая усилия по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, реагированию на пандемию, изменение климата, политику Китая и недавние северокорейские ракетные испытания.
Комментируя сообщение о переносе визита, японское информационное агентство «Киодо цусин» отмечает, что встреча лидеров двух государств будет проходить в момент, когда администрация Байдена пересматривает политику США в отношении Северной Кореи, проводит консультации по этому вопросу со своими союзниками. При этом подчеркивается, что предшественник Байдена экс-президент США Дональд Трамп «не смог добиться денуклеаризации (Северной Кореи) на трех саммитах с лидером страны-затворника Ким Чен Ыном». В пятницу в Аннаполисе, штат Мэриленд, встретятся советники по национальной безопасности Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи для выработки совместных действий в связи с проведением КНДР на прошлой неделе испытания двух баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Источники в японском правительстве сообщили, что Суга и Байден намерены осудить запуски и призвать в совместном заявлении к полной денуклеаризации Северной Кореи.
Японский кабинет министров уже отреагировал на запуск северокорейских ракет. Как сообщил ТАСС из Токио, правительство Японии продлило на два года односторонние санкции в отношении КНДР из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, касающихся ракетно-ядерной программы, а также похищенных в 70−80-е годы прошлого столетия японских граждан. Соответствующее правительственное решение было принято по итогам совместного заседания с участием руководства правящей Либерально-демократической партии. Япония впервые ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания. Главным образом они касаются ограничений на импорт и экспорт товаров и запретов на заход в японские порты северокорейских судов. С момента первого вступления в силу санкции неоднократно продлевались, а список попавших под них компаний, кораблей и индивидуальных лиц постоянно расширялся.
Нельзя исключать, что по итогам японо-американского саммита санкционная политика двух стран в отношении КНДР и других стран с «неправильным поведением» будет ужесточена.