Воронеж, , 11:56 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 апреля в региональном оперштабе. В регионе наблюдается тенденция к снижению прироста новых пациентов — накануне, 1 апреля, сообщалось о 201 выявленном носителе коронавируса.

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Также за сутки признаны выздоровевшими от ковида 226 пациентов. Ещё 16 человек с подтверждённым заражением пополнили статистику смертности.

Общее число воронежцев с подтверждёнными тестами на коронавирус уже составляет 75 554 человека, выздоровели 70 204 пациента, скончались в общей сложности 2 839 человек.