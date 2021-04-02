Душанбе, , 11:56 — REGNUM Власти Таджикистана планируют сократить экспорт хлопка до 50 тыс. тонн к 2023 году. Об этом говорится в прогнозе основных макроэкономических показателей республики на 2021−2023 годы.

Согласно документу, в 2021 году Таджикистан планирует экспортировать 70 тыс. тонн волокна на сумму $102,5 млн, в 2022 году — 60 тыс. тонн, в 2023 году — 50 тыс. тонн.

В настоящее время в республике работает около 100 хлопкоочистительных фабрик, которые выпускают около 100 тыс. тонн хлопка-волокна. Текстильные предприятия Таджикистана перерабатывают лишь пятую часть от этого объема.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—ноября 2020 года Таджикистан экспортировал 86 тыс. тонн хлопка-волокна, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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