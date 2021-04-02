Ярославль, , 11:55 — REGNUM В новой транспортной схеме Ярославля выросло количество дублирующих маршрутов и увеличится интервал ожидания транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мнение одного из участников рынка пассажирских перевозок, которое приведено в группе «Общественный транспорт Ярославля».

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле обнародовали новый вариант транспортной схемы, в городе с июля вводится 29 новых автобусных маршрутов. Напомним, предыдущий вариант транспортной реформы предполагал создание 18 новых автобусных маршрутов. От него мэрия отказалась в январе после многочисленных протестов пассажиров.

В новом варианте свои проблемы. Один из таких — сохранение дублирования маршрутов, ранее мэрия саму транспортную реформу объясняла отказом от рейсов-дублеров. По мнению экспертов в новом варианте реформы дублируются не только длинные, но и короткие рейсы. Правда, не везде.

«Например, с Перекопа до Брагина теперь идет аж 4 (!!!) дублирующих друг друга маршрута, зато с Перекопа до Пятерки — 0, до Областной — 0, до Сокола — 0, до Суздалки — 0, до Резинотехники — 0. В новом варианте сети маршруты трамваев и троллейбусов еще больше продублированы маршрутами автобусов. Появились автобусы-дублеры 7 трамвая и 7 троллейбуса, стало больше дублеров у 1 и 8 троллейбусов», — отмечает один из ярославских экспертов.

В мэрии сообщили, что сохранили беспересадочность. Но при этом многие рейсы автобусов стали значительно протяженнее, увеличилось время в пути. Эксперт высказывает мнение, что может вырасти интервал ожидания пассажиров.

«Если в первом варианте нам обещали интервалы 5−12 минут в час пик на всех маршрутах, кроме «специализированных», то в новом варианте транспорт придется ждать намного дольше. Средний интервал движения автобусов в новой маршрутной сети в час пик — 21 минута. Это значительно больше, чем в изначальном варианте, больше, чем сейчас и даже больше, чем в соседней Твери, где транспортную реформу провалили именно из-за желания сохранить беспересадочность (там средний интервал на городских маршрутах около 17 минут в часы пик). Учитывая то, что в межпиковые часы ( 9:00—16:00 ) и вечером больше половины автобусов отсутствует на линии из-за обедов, интервалы движения днем и вечером будут просто космическими! Такова расплата за максимальную беспересадочность, которую потребовали пассажиры, депутаты и губернатор. Напомним, сегодняшний интервал движения маршруток в среднем составляет 10 минут и в часы пик, и в межпиковое время», — отмечает эксперт.

Изменится и подход к самим автобусам. Больших и вместительных, похоже, не будет.

«В первом варианте реформы ставка делалась на большие автобусы, часть которых привезли из Москвы и других регионов. Но ярославцы выступили против такого транспорта, предпочитая им ПАЗики и ГАЗели. По сравнению с ранним вариантом «реформы», на маршрутах новой схемы будет на 25% больше ПАЗов и аж на 65% больше ГАЗелей! При этом если вы думаете, что замена больших автобусов на малогабаритный транспорт сократит интервалы, то вы ошибаетесь. Общее количество транспорта в городе относительно первого варианта реформы увеличилось незначительно — лишь на 5%», — высказывает мнение специалист.

Еще одна оценка касается роста конкуренции за пассажира.

«Многие горожане переживали, что с заменой маршруток на автобусы снизится их скорость перемещения по городу. Этого не случится. Ведь практически на всех направлениях сохранено дублирование маршрутов. А на отдельных направлениях созданы дополнительные маршруты-дублеры. Таким образом, безумные гонки между водителями в погоне за пассажирами никуда не денутся. При этом они станут еще более ожесточенными. Ведь если сейчас у маршрутки и автобуса немного разная аудитория, и гоняться порой вообще нет смысла, то в условиях, когда будет один социал, кто подъедет к остановке первым, тот и сгребет весь народ. А проигравшему теперь не достанется ничего, даже пенсионеров с красным проездным», — считает эксперт.

Насколько данное мнение имеет право на жизнь, корреспондент ИА REGNUM попросил ответить разработчиков транспортной реформы.

«Группа неофициальная, поэтому информация недостоверна. Вся информация по выпуску будет доведена позднее», — сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Данный объем информации наверняка будет отражен в документации конкурса, который определит перевозчиков на новые маршруты. Он пока не объявлен.

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