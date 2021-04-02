Уфа, , 11:59 — REGNUM Сотрудники прокуратуры Куюргазинского района Башкирии потребовали уволить главу администрации этого муниципального образования в связи с утратой доверия. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что в начале прошлого года глава администрации назначил исполняющим обязанности руководителя бюджетного учреждения родственника своей супруги, это позволило уклоняться от проведения конкурса на замещение вакантной должности более одного года.

«Несмотря на ранее принятые меры прокурорского реагирования, супруга чиновника продолжает курировать деятельность благотворительного фонда, осуществляет контрольные и организационные функции районной администрации, незаконно пользуется служебным автомобилем с водителем», — сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Отмечается, что помимо этого, предоставляя в прошлом году информацию о расходах, имуществе, доходах, глава муниципального образования, возможно, скрыл доход в размере свыше одного млн рублей и не указал три банковских счета.

«В этой связи прокурор района внес в Совет муниципального района представление, в котором потребовал рассмотреть вопрос об увольнении главы администрации в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в получении взятки.