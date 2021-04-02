Архангельск, , 11:53 — REGNUM Соломбальский районный суд Архангельска вынес приговор 39-летнему Алексею Картышу, ограбившему отделение почты.

Как сообщи ли ИА REGNUM в региональной прокуратуре, перед совершением преступления неоднократно судимый Картыш несколько дней отслеживал работу сотрудников почтового отделения.

«Определив в какое время денежные средства передаются инкассаторам, он забежал в служебное помещение, выхватил сумку с денежными средствами, подготовленную для передачи инкассаторам, ударил сотрудника почты и скрылся. В результате преступных действий Картыш похитил 710 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Преступник был задержан по «горячим следам». В квартире его матери обнаружено и изъято 588 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Иск Почты России на 122 тысячи рублей удовлетворен, ущерб взыскан с осужденного.

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Нового года в Архангельске в одном из отделений Сбера было совершено ограбление. Преступник похитил более 21 млн рублей. Задержать его удалось только в конце января.