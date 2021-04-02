Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Ростовский областной суд поддержал требование жителей Ростова-на-Дону ликвидировать мусорный полигон, расположенный в приаэродромной зоне. Об этом сообщается на сайте суда.

По мнению жителей микрорайона Левенцовский, свалка негативно влияет как на окружающую среду, так и на здоровье людей. Также обилие птиц у мусорного полигона, расположенного рядом с аэродромами Ростов-Северный и Центральный, эксплуатируемые Минобороны РФ и ПАО «Роствертол», «создаёт опасность для полётов летательных средств».

Ранее Ленинский районный суд встал на сторону властей. Однако истцы подали апелляционную жалобу и одержали победу.

«Апелляционным определением от 24 марта 2021 года Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда признала эксплуатацию и использование администрацией Ростова-на-Дону и ООО «ГК «Чистый город» площадки временного накопления твёрдых отходов потребления, расположенной на земельном участке, не соответствующей требованиям Воздушного кодекса РФ и обязала осуществлять эксплуатацию указанного земельного участка в соответствие с требованиями Воздушного кодекса РФ», — указали в пресс-службе областного суда.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону проект рекультивации полигона ТБО в микрорайоне Левенцовский, который эксплуатировался в течение 20 лет, получилположительное заключение государственной экологической экспертизы. В настоящее время около 1 млн тонн мусора, который находится на площадке временного накопления, планируется вывезти на территорию мусороперерабатывающого комплекса в Мясниковском районе.

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