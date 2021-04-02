Москва, , 11:55 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин может провести переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко в текущем месяце. Об этом 2 апреля рассказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по видеосвязи из Москвы, в ходе своего приветствия участникам торжественного собрания «Союзное государство: открывая новые возможности», его слова приводит агентство БелТА.

По словам Мезенцева, по поручению президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко правительства двух стран «вышли на иной уровень диалога, взаимопонимания и взаимодействия».

«Видим, как успешно продвигается диалог по экономической интеграции. При этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или ассиметричным. Верю в то, что предстоящие переговоры глав правительств в этом месяце подтвердят движение вперед», — сказал он.

Также госсекретарь Союзного государства отметил беспрецедентное давление, которое оказывается на Россию и Белоруссию в настоящее время путем санкций.

«Значит, для нас сокращается возможность экспортных поставок, для нас закрываются рынки, кредитные ресурсы. Какой ответ на это? Только наше сплочение, поиск тех совместных планов и алгоритмов сотрудничества, которые сделают нас сильнее и конкурентоспособнее», — уточнил Мезенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российский и белорусский народы связывают общая история, культурные и духовные ценности.