Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара приговорён в США к 11 годам тюремного заключения за наркоторговлю. Об этом 2 апреля сообщает Associated Press.

Приговор 42-летнему экс-футболисту вынесен на слушании в суде города Шерман (штат Техас). Он находился под следствием более трёх лет.

По версии суда, Виафара был членом криминальной сети, которая с 2008 по 2018 год занималась доставкой наркотиков в центрально-американские страны, откуда они впоследствии попадали в США.

В январе 2020 года Виафара был экстрадирован в США, а в ноябре он признал себя виновным в сговоре с целью провоза более 5 кг кокаина.

Виафара играл за сборную Колумбии с 2003 по 2010 год. На его счету 43 матча и один забитый гол. Он завершил спортивную карьеру в 2015 году.