Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Стримера SmashGodxXx навсегда забанили на видеостриминговом сервисе Twitch за избиение девушки во время прямой трансляции. Об этом сообщает издание «Канобу».

По данным СМИ, SmashGodxXx в ролике попросил свою девушку принести ему пиво, но она отказала со словами, что не является его домработницей. Стример отвернул камеру, после чего был слышен звук удара, и, когда камеру вернули на место, девушка сидела в слезах со «следом от пощёчины».

Отметим, что ролик уже был удалён. Никто из участников трансляции не дал комментариев по поводу ситуации.

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