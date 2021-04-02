Токио, , 11:51 — REGNUM По итогам марта 2021 года автодилеры в Японии реализовали на 2,4% больше новых автомобилей, чем в марте прошлого года. Об этом сообщается в отчёте Японской ассоциации автодилеров (JADA).

Всего в прошлом месяце на японском авторынке было продано 384 114 новых машин (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см).

В ассоциации отметили, что рост продаж в марте 2021 года в основном связан с низкими продажами в марте прошлого года, когда было продано на 10,2% меньше машин, что тогда было связано с влиянием пандемии. Таким образом, показатели за последний месяц остаются значительно ниже показателей 2018 и 2019 годов.

По данным JADA, продажи основных японских автопроизводителей увеличились в марте. Так, продажи Toyota выросли на 6,3%, Nissan — на 19,7%, а Mitsubishi — на 32,3%. При этом реализация автомобилей Honda, наоборот, в марте сократилась на 13,4%.

Напомним, в феврале 2021 года в Японии было продано на 2,7% меньше новых автомобилей, чем в феврале 2020 года. Всего японские автодилеры продали 226 954 автомобиля (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см).

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