Баку, , 11:57 — REGNUM Власти Азербайджана заявили, что в Нагорном Карабахе найдены обломки ракет «Искандер», якобы использованных Арменией осенью прошлого года, и представили их фотографии. Фрагменты ракет показали представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) 2 апреля на территории предприятия «Азерландшафт».

Представитель ANAMA сообщил, что обломки ракетного комплекса «Искандер» нашли 15 марта в городе Шуша, когда очищали территоию от мин. Пока модификацию ракет устанавливают специалисты. Он сообщил также географические координаты обломков.

«Всё это подтверждает, что в период Отечественной войны, в частности, для уничтожения города Шуша, Армения использовала против Азербайджана ракеты «Искандер», — приводит слова представителя агентства РИА Новости.

При этом он не уточнил, когда ракеты были запущены и что именно указывает на то, что их применили именно осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял об использовании Ереваном «Искандеров» во времяосеннего обострения конфликта в Карабахе, однако затем армянская сторона опровергла это утверждение. Российское Министерство обороны выражало недоумение в связи со словами Пашиняна.

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