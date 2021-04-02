Париж, , 11:49 — REGNUM Игре Life is Strange: True Colors присвоили возрастной рейтинг M (от 17 лет и старше). Об этом 2 апреля сообщает портал Shazoo.

Как указано в отчёте рейтингового агентства ESRB, в новой части Life is Strange появятся сцены насилия, нецензурная лексика и упоминания наркотиков и алкоголя. Напомним, что релиз игры состоится 11 сентября 2021 года.

События True Colors будут разворачиваться спустя два года после финала второго сезона Life is Strange. Главной героиней проекта станет девушка по имени Алекс, умеющая «видеть» эмоции других людей.

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