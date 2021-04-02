Москва, , 11:49 — REGNUM У властей Украины логика довольно своеобразная. Впрочем, в украинской политике любые обвинения в адрес России доказательств не требуют, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«Россия поставляет электроэнергию на Украину только в тех ситуациях, когда собственные украинские поставщики не справляются с нагрузкой. То есть, даже если бы поставок из России не было, украинским энергетикам эти деньги бы не достались.

При этом цена складывается по рыночным принципам, то есть, электроэнергия поставляется по той цене, которую готовы платить потребители.

Но если по Украине остановлены из-за неисправностей десятки электростанций, то при чем тут Россия?

Даже если поставки из России и Белоруссии будут полностью остановлены, остановленные энергоблоки не будут покупать уголь.

А уж уран вообще могут превратить в ТВЭЛ для украинских электростанций только в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продажа Россией электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против Украины, заявил депутат Верховной рады Михаил Волынец.

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