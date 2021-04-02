Черкесск, , 11:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2021 году запланировано благоустроить 11 общественных пространств и 51 придворовую территорию. В трех районах подготовительные работы уже начаты, сообщили 2 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, первыми приступили к благоустройству территорий в селе Кош-Хабль Хабезского района, в селе Икон-Халк Ногайского района и в станице Зеленчукской.

После завершения работ жителям населенных пунктов предстанет совсем другая картина на месте ранее неухоженных территорий. В парках и скверах, во дворах многоэтажных домов будут отремонтированы тротуары и проложены пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, произведут монтаж уличного освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Карачаево-Черкесии было благоустроено 57 дворовых территорий.

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