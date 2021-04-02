Вашингтон, 2 апреля 2021, 11:47 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп обвинил технологические корпорации страны в «цензуре» после удаления его интервью со своей невесткой Ларой с социальной сети Facebook, сообщает 1 апреля New York Post.
Интервью было опубликовано 30 марта в подкасте Лары Трамп. Когда она разместила кадры в Facebook и Instagram, они были удалены.
Целый ряд социальных сетей, в том числе Facebook, заблокировал аккаунты тогдашнего президента после беспорядков в Капитолии 6 января. В электронном письме от Facebook, которое Лара Трамп сделала достоянием общественности, сотрудник этой площадки оправдал удаление видео, заявив, что в нем «говорилось о выступлении президента Трампа».