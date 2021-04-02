Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп обвинил технологические корпорации страны в «цензуре» после удаления его интервью со своей невесткой Ларой с социальной сети Facebook, сообщает 1 апреля New York Post.

«Я дал очень хорошее интервью Ларе», — сказал бывший главнокомандующий в отдельном интервью кабельному новостному каналу Real America’s Voice.

«Facebook снял его, и это позор», —добавил он ведущей доктору Джине Лаудон.

Интервью было опубликовано 30 марта в подкасте Лары Трамп. Когда она разместила кадры в Facebook и Instagram, они были удалены.

«То, что сейчас происходит в США… никто и подумать не мог, что такое будет происходить», — отметил бывший президент в интервью. — Это полная цензура».

«В США нет свободы слова. Но вы знаете что? Они удаляют материалы, и теперь люди стали больше об этом говорить», — добавил он.

Целый ряд социальных сетей, в том числе Facebook, заблокировал аккаунты тогдашнего президента после беспорядков в Капитолии 6 января. В электронном письме от Facebook, которое Лара Трамп сделала достоянием общественности, сотрудник этой площадки оправдал удаление видео, заявив, что в нем «говорилось о выступлении президента Трампа».